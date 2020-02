Francesco Patera sur les traces de Ryad Merhy

Francesco Patera (23 victoires, 3 défaites), 26 ans, n'est plus champion d'Europe EBU des poids légers (-61,235 kg). Il est en effet candidat au titre mondial WBA Interim, qu'il tentera de conquérir le jeudi 27 mars au Palaolimpia de Vérone. Il y affrontera l'Italien Devis Boschiero, numéro 5 mondial à la WBA, juste derrière le Limbourgeois.En cas de victoire, ce dernier rejoindrait Ryad Merhy sur le tableau d'honneur des champions WBA Interim. On se souvient en effet que le Bruxellois s'était emparé de la ceinture des lourds-légers (-90,719 kg) aux dépens du Hongrois Imre Szello, le 19 octobre dernier au Spiroudôme de Charleroi. Bosschiero, 38 ans, compte 48 victoires, dont 22 avant la limite, pour 6 défaites et un nul. Il avait détrôné Ermano Fegatilli, champion d'Europe des super plumes (-58,967 kg) à l'époque, le 21 juillet 2012 à Piove di Sacco. Plus récemment à Milan, le 19 mai 2018, il a dépossédé Farouk Kourbanov de son titre de l'Union Européenne des super plumes. Bref il n'a jusqu'à présent pas réussi aux Belges. Le titre WBA régulier appartient à l'Américain Gervonta Davis. L'Ukrainien Vasiliy Lomachenko, qui détient également les titres WBC et WBO, est le super-champion et le Français Yvan Mendy, le champion "gold". Cela fait beaucoup de champions, en attendant Patera (ou Bosschiero). On promet cependant de tout vous expliquer en temps voulu... (Belga)