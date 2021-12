France/Violences au meeting Zemmour: le leader présumé des "Zouaves Paris" interpellé

Le leader présumé du groupuscule d'ultradroite les "Zouaves Paris", soupçonné d'être impliqué dans les violences lors du meeting du candidat à la présidentielle française Eric Zemmour à Villepinte, a été interpellé mardi, a-t-on appris de source policière, confirmant une information de France Info.Marc Cacqueray de Valmeunier a été arrêté par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la préfecture de police. Il avait été identifié par plusieurs médias sur les vidéos montrant l'agression à coups de poing et de chaises des militants de SOS Racisme qui avaient exhibé des t-shirts "Non au racisme" lors du premier meeting de campagne du candidat. (Belga)

