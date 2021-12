Francis Cabrel en concert au Forum de Liège en juin 2022

Le chanteur français Francis Cabrel sera en concert le 1er et le 2 juin 2022 au Forum de Liège lors de son Trobador Tour.Après un concert à Forest National, l'auteur-compositeur-interprète originaire d'Agen sera de retour en juin pour deux dates au Forum de Liège. "À l'aube revenant" est le quatorzième album studio de Francis Cabrel. Un recueil de treize nouvelles chansons tant attendues depuis "In Extremis" publié il y a six ans qui sera au programme des deux concerts de l'artiste français. (Belga)

