Francis Rombouts éliminé après une deuxième défaite en boccia aux Jeux Paralympiques de Tokyo

Francis Rombouts (BISF 13) s'est incliné au tie-break contre le Thaïlandais Worawut Saengampa, N.1 mondial, pour son deuxième match du groupe A du tournoi de boccia (classe BC2), dimanche aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Une deuxième défaite en autant de rencontres synonyme d'élimination pour l'Anversois.Après un score de 2-2 au terme des quatre manches, les deux joueurs ont dû disputer un tie-break pour se départager. Une manche décisive remportée par Saengampa, qui inflige à Rombouts une deuxième défaite de rang après celle contre le Slovaque Robert Mezik (BISF 12) samedi (10-1). Rombouts affrontera encore le Britannique Will Hipwell (BISF 54) lundi pour son troisième et dernier match de poule. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale du tournoi paralympique de boccia, un sport apparenté à la pétanque. Atteint d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance, Francis Rombouts, 37 ans, avait été médaillé d'argent aux championnats d'Europe en 2005. Après une pause du haut niveau durant une dizaine d'années, il a fait son retour à la compétition il y a deux ans, décrochant notamment une victoire au Régional Open de Zagreb en avril 2019. Il avait été en 2020 le premier sélectionné belge pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, reportés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)