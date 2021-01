Frank Vandenbroucke a demandé au commissariat corona un rapport sur les écoles

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke a demandé au commissariat fédéral corona un rapport spécifique sur la situation dans les écoles, a-t-il annoncé mardi en commission Santé de la Chambre. Une réunion entre ministres fédéraux et des entités fédérées consacrée à la jeunesse aura lieu jeudi.Le développement de clusters dans plusieurs établissements scolaires fait débat. Dans la perspective de la réunion de jeudi, le ministre Vandenbroucke a demandé un rapport au commissariat corona. "Dès que j'aurai ce rapport, je le ferai circuler auprès de mes collègues pour les informer." Frank Vandenbroucke a confirmé l'existence "d'indications de contaminations par les enfants plus importante que ce que l'on croyait", tout en refusant de se prononcer sur le contenu d'éventuelles mesures à prendre. "Ce ne sera pas un comité de concertation mais une réunion informelle pour faire un peu le point sur base d'une mise à jour des analyses du commissariat covid avec des données sur les résultats du testing au niveau des écoles et sur le développement des clusters." (Belga)