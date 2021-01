Froid et confinement: les temps sont durs pour les batteries des véhicules

Le froid et le confinement ne font pas bon ménage avec les batteries des véhicules. L'organisation de mobilité VAB s'attend, dès lors, à ce que de nombreux conducteurs connaissent des problèmes au démarrage lundi et mardi.Les températures étaient plus fraîches ces derniers jours et les paysages joliment poudrés. Mais de nombreuses voitures sont restées immobilisées pendant les vacances de Noël ou bien elles n'ont pas beaucoup roulé, ce qui a pu décharger les batteries. Pour éviter les pépins aux conducteurs qui reprendront le volant ces prochains jours, le VAB dispense quelques conseils: "évitez les trajets trop courts, garez de préférence vos véhicules dans un garage, éteignez les appareils énergivores comme la radio ou le système de navigation lorsque vous allumez le moteur, appuyez sur l'embrayage et optez pour de courtes tentatives de démarrage", suggère l'organisation de mobilité. (Belga)