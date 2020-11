Froid et grisaille pour commencer la semaine

La journée débutera dans le froid ce lundi avec des gelées répandues sur le centre et l'est du pays. Le brouillard sera fréquent, parfois dense et givrant, indique l'Institut royal météorologique. Au cours de la journée, les éclaircies feront place à un ciel très nuageux à partir du littoral. Les premières pluies devraient atteindre le nord-ouest du pays en fin d'après-midi. Le mercure affichera 0 degré dans le sud du pays, 4 degré dans le centre et 9 en bord de mer, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort.Pendant la nuit, la pluie envahira tout le pays avec un risque temporaire de verglas sur le sud-est. Le temps redeviendra ensuite plus sec à partir du nord-ouest avec une nébulosité variable et quelques averses pouvant être hivernales en Ardenne. Les températures redescendront entre -1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 4 ou 5 degrés dans le centre du pays et 8 degrés en bord de mer. Le vent basculera au nord-ouest et soufflera, à l'intérieur des terres, avec des pointes de 40 à 50 km/h. Le long du littoral, les rafales pourront atteindre jusqu'à 65 km/h. La journée de mardi sera marquée par des averses. Le thermomètre oscillera entre 3 et 9 degrés. (Belga)