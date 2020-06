Fronde socialiste contre le classement européen du virus au niveau de risque 3

La Commission européenne a confirmé mercredi avoir classé le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) à un niveau intermédiaire de 3 sur les 4 échelons de risque que comporte la législation européenne sur la protection des travailleurs, une décision immédiatement dénoncée par le S&D, l'un des trois groupes parlementaires sur lesquels s'appuie l'équipe Von der Leyen."En raison du niveau élevé de propagation, et jusqu'à ce qu'un vaccin ou un traitement soit disponible, la maladie Covid-19 doit être classée comme une menace de la catégorie la plus élevée 4, conformément aux critères clairs et contraignants établis dans la directive elle-même", a affirmé l'eurodéputée néerlandaise Agnes Jongerius (S&D). Elle dénonce une procédure de classement "ni démocratique, ni transparente, ni à la hauteur des défis d'une pandémie". Le groupe 3 de la directive sur les agents biologiques est défini par la capacité d'un agent à provoquer des maladies humaines "graves" et présenter un risque "grave" pour les travailleurs, ainsi qu'un risque de propagation à la communauté, mais pour lequel "il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace". Le groupe 4, quant à lui, définit un agent biologique pour lequel il n'existe généralement pas de prophylaxie ou de traitement efficace. "L'existence ou l'absence de moyen de prophylaxie ne doit pas être vue comme un critère isolé dans une évaluation qui est plus générale" et qui compare aussi le SARS-CoV-2 à d'autres virus similaires, s'est défendue la Commission. Elle souligne que les experts ont été nommés par les États membres, qu'aucun pays de l'UE n'a jusqu'à présent classé Covid-19 au niveau 4 et que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) elle-même l'a classée au niveau 3. "Les partenaires sociaux ont également participé au processus via un comité tripartite santé-sécurité au travail", assure l'exécutif européen. La commission Emploi du Parlement européen se penchera sur ce dossier dès ce 11 juin. Le S&D tentera de réunir une majorité parlementaire pour s'opposer au classement controversé. (Belga)