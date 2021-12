Fusillade dans un lycée américain: les parents du tireur plaident non coupables

Les parents de l'adolescent ayant tué quatre élèves dans un lycée du nord des États-Unis ont plaidé non coupables samedi d'homicides involontaires pour avoir laissé leur fils utiliser une arme offerte en cadeau, une juge ayant fixé leur caution à un million de dollars.Lors de la lecture de l'acte d'accusation samedi matin, James et Jennifer Crumbley, détenus depuis la veille, ont plaidé non coupables des quatre chefs d'accusation qui les visent, et pour lesquels ils risquent chaque fois jusqu'à 15 ans de prison. Les parents avaient été arrêtés vendredi après d'actives recherches par la police et le FBI. Ils avaient finalement été localisés dans un bâtiment industriel à Detroit, à une soixantaine de kilomètres de la scène de la fusillade, non loin du lieu où leur voiture avait été repérée un peu plus tôt. "La cour s'inquiète du risque de fuite" des accusés, a déclaré samedi la juge Julie Nicholson, en fixant leur caution à 500.000 dollars chacun. "Ces chefs d'accusation sont très graves, il n'y a aucun doute là-dessus", a-t-elle dit. Le couple avait retiré en partant vendredi matin 4.000 dollars, mais ses avocates ont répété samedi qu'il n'était pas en fuite. "Nos clients allaient bien se rendre, c'était juste un problème de logistique", a soutenu l'avocate Shannon Smith. Ethan Crumbley, 15 ans, a tué de sang-froid quatre élèves et blessé six autres ainsi qu'un enseignant mardi dans l'enceinte du lycée d'Oxford, petite ville au nord de Detroit. Il a été inculpé pour "acte terroriste" et "assassinats". L'adolescent risque la prison à vie car il est poursuivi en tant que majeur. Il plaide non coupable mais a choisi de garder le silence, et est détenu à l'isolement dans la prison du comté à Pontiac. (Belga)