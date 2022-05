Fusillade dans une école au Texas - Trump parlera à la grand-messe au Texas du principal lobby pro-armes, malgré la fusillade

L'ancien président Donald Trump a assuré mercredi qu'il parlerait bien vendredi devant l'assemblée annuelle du puissant lobby pro-armes NRA au Texas, et ce malgré l'effroyable fusillade dans une école primaire de cet Etat américain."L'Amérique a besoin de vraies solutions et de vrai leadership en cette période, pas de politiciens et de considérations partisanes", a jugé le milliardaire républicain sur son réseau social, Truth Social. "Et c'est pourquoi je respecterai mon engagement de longue date de m'exprimer à la convention de la NRA au Texas", a-t-il fait savoir, promettant "un discours important au peuple américain". L'ancien président s'affiche ainsi en opposition nette et délibérée à son successeur Joe Biden qui, "écoeuré et fatigué" par ces fusillades à répétition, a lancé mardi soir: "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes?" Aux Etats-Unis, les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer, incapables d'adopter la moindre loi nationale ambitieuse sur la question, notamment en raison du pouvoir de ces lobbys pro-armes. Dénonçant l'acte "d'un criminel isolé et dérangé", la NRA s'est dédouanée mercredi de toute responsabilité dans la tuerie et a confirmé la tenue de sa grand-messe à Houston. (Belga)

