Fusion des communes - Une pépinière de projets supracommunaux pour 40 communes luxembourgeoises

Trente-cinq communes de la province du Luxembourg se sont associées pour lancer vendredi une pépinière de projets supracommunaux et ainsi construire des politiques transversales favorisant la cohérence sur leur territoire, indique l'intercommunale Idélux.Appuyé par l'intercommunale Idélux, cette pépinière fait écho à l'appel à projet "soutien aux projets supracommunaux" lancé par le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. "Seules les candidatures d'au moins 50.000 habitants étaient éligibles. Rassembler un tel bassin de vie en province du Luxembourg étant très compliqué, Idélux a proposé aux différentes communes de se rallier derrière une candidature commune. Trente-cinq des 44 communes que compte la province ont répondu à l'appel", souligne Ester Hallez, chargée de projet chez Idélux. Retenue fin octobre pour bénéficier d'un subventionnement de 180.000 euros, cette pépinière se traduit par une convention entre les différentes communes partenaires. Convention qui s'étendra prochainement aux communes d'Arlon, Attert, Aubange, Martelange et Messancy pour un total d'environ 240.000 habitants. "Le Luxembourg belge est un grand territoire rural organisé autour de 44 communes. La plupart sont faiblement peuplées. Conséquence logique, elles sont souvent gérées par de petites équipes communales qui ne permettent pas facilement de faire de la veille ni de développer certains services et infrastructures qui dépassent le cadre communal", observe-t-on chez Idélux. Réunies vendredi pour lancer le projet, les communes partenaires ont adopté un plan d'action identifiant les problématiques transversales susceptibles d'appeler des réponses partagées, comme le développement d'une veille commune sur les appels à projets, des formations sur les thématiques digitales, une stratégie face à la problématique des zones blanches, la mutualisation des ressources humaines, ou encore la question de réaffectation des églises. (Belga)

