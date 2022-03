G-B: vote d'une proposition de loi contre les pratiques de blanchiment d'oligarques russes

Le parlement britannique a voté mardi un projet de loi visant à combler les mailles du filet fiscal dans lesquelles s'engouffrent les oligarques russes en Grande-Bretagne. Tous les partis à la Chambre des communes ont appuyé le texte, selon la BBC.La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré que la Grande-Bretagne devrait "envoyer un signal fort indiquant qu'elle n'est pas un refuge pour la corruption". La nouvelle législation devrait rendre plus difficile pour le cercle autour du président russe Vladimir Poutine de dissimuler ses richesses et de blanchir de l'argent. "Les complices de Poutine ont placé de l'argent en Grande-Bretagne et ailleurs en Occident, mais nous n'en voulons pas ici", a assuré Priti Patel. Le projet de loi doit maintenant être approuvé par la Chambre des lords, mais certains craignent que ça n'aille pas assez vite pour frapper rapidement et efficacement les oligarques russes. De plus, malgré les sanctions précédemment approuvées, certains estiment que le gouvernement britannique ne réprime pas suffisamment les oligarques. (Belga)