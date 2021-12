Gala du Sport 2021 - Jean-Marie De Decker "mangera son kimono" si Matthias Casse n'est pas Sportif de l'année

Jean-Marie Dedecker, l'ancien entraîneur de judo et ancien membre du COIB, estime qu'un seul homme peut et doit devenir le Sportif belge de l'année : Matthias Casse. "Si Matthias ne devient pas Sportif de l'année, je vais manger mon kimono", a-t-il déclaré.Le bourgmestre de Middelkerke a expliqué pourquoi Matthias Casse devrait devenir le sportif de l'année : "Matthias Casse est le judoka le plus complet du judo actuel : le plus technique du monde, le talent, l'intelligence, la mentalité de combattant, la force et le physique. Il a tout ce qu'il faut pour devenir non seulement un champion mais aussi une vedette. Aucun des nominés ne peut égaler le palmarès de Matthias : champion du monde, vice-champion d'Europe et bronze aux Jeux Olympiques. Surtout avec le titre mondial, il s'élève au-dessus des champions de judo masculins du passé. Robert Van de Walle, Johan Laats, Cédric Taymans et Toma Nikiforov ne sont pas allés plus loin que le titre de vice-champion du monde. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, il était encore trop nerveux pour remporter l'or, mais à Paris, il le fera". (Belga)