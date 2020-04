Gamma table sur la réouverture de tous ses magasins lundi

Gamma table sur la réouverture de tous ses établissement lundi, a indiqué la chaîne spécialisée dans le bricolage. Certains pourraient même déjà rouvrir leurs portes ce samedi. La direction vérifiera magasin par magasin que les mesures de sécurité peuvent bien être respectées.Le Conseil national de sécurité a annoncé mercredi que les jardineries et les magasins de bricolage pourraient rouvrir dans les mêmes conditions que les magasins d'alimentation afin de rendre le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai soutenable. Gamma, qui compte 86 magasins en Belgique, est en train de se préparer et compte sur une réouverture générale lundi. La chaîne affirme que des règles très strictes sont de mise pour assurer tant que possible la santé et le bien-être des employés et des clients. Jusqu'à 20 clients seront par exemple admis par établissement, les clients devront utiliser une charrette et des écrans en plexiglas seront installés aux caisses. Au besoin, les agents de sécurité surveilleront l'accès régulé à l'entrée. A partir de vendredi, les clients pourront consulter sur le site de Gamma les horaires d'ouverture pour chaque magasin. (Belga)