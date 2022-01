Garçon trouvé mort dans une valise en France: sa mère inculpée et écrouée

La mère de l'enfant de dix ans tué à coups de couteau et retrouvé dans une valise cette semaine en Seine-et-Marne, en France, a été mise en examen (inculpée, ndlr) dimanche pour homicide volontaire et écrouée, a annoncé la procureure de Meaux.Au cours des deux jours de garde à vue qui ont suivi son arrestation vendredi, la femme de 33 ans "ne s'est pas expliquée sur les faits, qu'elle a éludés" et s'est montrée "évasive" sur ses agissements après le décès de son fils, a relaté dans un communiqué la procureure Laureline Peyrefitte. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.