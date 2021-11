Gareth Bale de retour avec le pays de Galles pour affronter la Biélorussie et la Belgique

Gareth Bale fait son retour dans la sélection du pays de Galles pour les deux derniers matches de qualification à la Coupe du monde 2022 contre la Biélorussie (13 novembre) et la Belgique (16 novembre). Le joueur du Real Madrid figure dans la liste de 28 joueurs dévoilée lundi par le sélectionneur Robert Page.Bale, 32 ans, avait manqué les derniers matches de qualification en octobre à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Le capitaine gallois, qui compte 99 caps, fait son retour, à l'instar du défenseur de Tottenham Ben Davies. Robert Page pourra aussi compter sur la présence de ses autres cadres tels qu'Aaron Ramsey (Juventus), Joe Allen (Stoke City) ou encore Daniel James (Leeds United). Le pays de Galles partage actuellement la 2e place du groupe E des qualifications pour le Mondial 2022. Les Gallois comptent 11 points, le même total que la Tchéquie qui a joué un match de plus. La Belgique est en tête avec 16 points. Les Gallois recevront la Biélorussie le 13 novembre avant d'accueillir les Diables Rouges le 16 novembre à Cardiff pour les deux derniers matches de qualification. Les vainqueurs des dix groupes sont directement qualifiés pour le Qatar. Les dix deuxièmes disputeront les barrages avec deux vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations qui ne figurent pas dans les deux premiers de leur groupe de qualification. (Belga)