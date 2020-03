GB: Ineos va construire en dix jours une usine de gel hydroalcoolique

Le groupe de chimie Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe a annoncé mardi qu'il allait lancer la construction en dix jours au Royaume-Uni d'une usine de fabrication de gel hydroalcoolique pour lutter contre la pandémie de coronavirus.Cette usine sera située à Middlesbrough dans le nord-est de l'Angleterre et devrait produire un million de bouteilles par mois, selon un communiqué. Ineos, qui mènera un projet similaire en Allemagne, entend répondre à la pénurie de gel antibactérien en Europe et dit qu'il fournira gratuitement les hôpitaux. Il entend approvisionner par ailleurs les écoles, lieux de travail, les pharmacies et les supermarchés. "Ineos est le plus grand fabricant en Europe d'ingrédients pour les gels hydroalcooliques. Nous construirons deux usines au Royaume-Uni et en Allemagne en dix jours pour en produire de manière substantielle", a déclaré Jim Ratcliffe, fondateur et président du conseil d'administration du groupe. Ineos indique que ses usines tournent déjà à pleine capacité pour fabriquer les ingrédients que sont l'alcool isopropylique et l'éthanol. (Belga)