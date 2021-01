Genk dépose plainte et accuse Mouscron de ne pas avoir pris "les mesures nécessaires"

Le Racing Genk a annoncé dimanche qu'il a décidé d'entreprendre des actions juridiques après avoir dû jouer sur un terrain enneigé lors de son déplacement à Mouscron samedi (défaite 2-0). Le club limbourgeois juge que les Mouscronnois n'ont pas pris "les mesures nécessaires" pour que la rencontre se déroule dans de bonnes conditions."Les chutes de neige étaient prévues mais le Royal Excel Mouscron n'a pas pris, à nos yeux, les mesures nécessaires dans les heures précédant la rencontre afin qu'elle se déroule dans de bonnes conditions", a expliqué le Racing dans son communiqué. Le club limbourgeois a également précisé qu'il avait part de ses inquiétudes à l'arbitre avant le match et avait décidé de jouer sous réserve comme le permet à l'article B6.117 du règlement fédéral. Cet article stipule que "si, selon l'équipe visiteuse, une surface de jeu est non conforme, elle peut refuser de jouer ou jouer sous réserves". "Le fait de formuler des réserves ou même de libeller une réclamation sur la feuille de match ne dispense pas le club plaignant d'envoyer une réclamation dans les formes et délais prévus au règlement fédéral. Si l'instance compétente décide que la non-conformité à laquelle il n'a pu être remédié a eu une influence sur le résultat du match, le score de forfait est accordé au club visiteur", est-il ajouté dans le règlement. "En tant que club, nous étions d'avis que cette rencontre ne devait pas être jouée. Dans ces circonstances, il était impossible de jouer normalement et c'était dangereux pour les joueurs", a encore écrit le Racing qui "veut lancer le débat sur l'imposition d'exigences plus strictes aux clubs" pour éviter de jouer "dans des conditions qui entravent le football et mettent en danger l'intégrité des joueurs". Selon la presse néerlandophone, Courtrai a également décidé de déposer plainte après sa défaite à Ostende samedi sur un terrain enneigé et à la limite du praticable. (Belga)