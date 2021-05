Gennaro Gattuso va quitter Naples, annonce le président

Gennaro Gattuso ne sera plus l'entraîneur de Naples la saison prochaine. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis l'a annoncé dimanche, peu après le partage à domicile (1-1) contre Vérone qui prive Dries Mertens et ses équipiers d'une qualification en Ligue des Champions."Cher Rino, je suis heureux d'avoir passé presque deux saisons avec toi", a écrit De Laurentiis sur Twitter. "En te remerciant pour le travail accompli, je te souhaite du succès où que tu ailles." Gennaro Gattuso, 43 ans, avait pris la succession de Carlo Ancelotti, limogé en décembre 2019, alors que l'équipe était minée par des dissensions. Il avait réussi à remporter son premier titre comme entraîneur en décrochant la Coupe d'Italie en juin 2020. Le partage contre l'Hellas Vérone associé aux victoires de la Juventus et de l'AC Milan condamne Naples à la cinquième place et à participer à l'Europa League la saison prochaine. (Belga)

