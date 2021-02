Gillé et Vliegen, vainqueurs à Singapour : "Ce titre va nous booster pour la suite"

Sander Gillé (ATP 41) et Joran Vliegen (ATP 37) avaient le sourire, dimanche, après avoir décroché leur cinquième titre en double sur le circuit ATP au Singapore Tennis Open, le tournoi ATP 250 indoor de Singapour, doté de 300.000 dollars. Le droitier de Hasselt, 30 ans, et le gaucher de Maaseik, 27 ans, ont battu en finale la paire australienne formée par Matthew Ebden (ATP 78) et John-Patrick Smith (ATP 73) 6-2, 6-3 après 1h05 de jeu."Cela se passe vraiment bien en finale", a souri Sander Gillé. "Nous en avions d'ailleurs parlé ensemble avant ce match (ils sont toujours invaincus avec cinq finales et cinq victoires, ndlr). Il s'agit de notre cinquième titre désormais et cela nous donne beaucoup de confiance également. Nous avions de bonnes sensations cette semaine et nous avons réussi à les transposer jusqu'au bout. Nous sommes très heureux du niveau de jeu que nous avons produit et de ce titre." Comme David Goffin (ATP 15) à Montpellier, Sander Gillé et Joran Vliegen ont bien réagi après leur déception vécue à l'Open d'Australie, avec une élimination dès le premier tour contre l'Allemand Dominik Koepfer et l'Américain Tennys Sandgren. Tête de série N.1 à Singapour, le duo limbourgeois a gagné ses quatre matches en deux sets, convertissant quatre des cinq balles de break en finale pour s'imposer somme toute assez facilement. "Nous avions entamé l'année en Australie plein de bonnes résolutions", a poursuivi Joran Vliegen. "Nous nous sentions bien, mais cela n'avait pas porté ses fruits. Gagner ce titre ici va nous booster pour la suite. Notre motivation n'en sera que plus importante. Je trouve que nous avons vraiment bien joué toute la semaine et nous sommes ravis de la conclure par ce titre." (Belga)