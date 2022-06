Gilles-Arnaud Bailly battu en finale chez les juniors

Gilles-Arnaud Bailly s'est incliné en finale du tableau juniors garçons de Roland-Garros samedi à Paris. Le Liégeois, 16 ans et 20e mondial chez les juniors, a été défait en deux sets 7-6 (7/5), 6-3 en 2h01 par le Français Gabriel Debru, 15e mondial et tête de série N.14.Breaké dans le sixième jeu du premier set, Bailly a répondu dans la foulée avec un contre-break pour égaliser à 4-4. Le gain de la première manche s'est finalement joué dans le jeu décisif. Mené 6-4, le Liégeois a repoussé une première balle de set mais n'a pas pu sauver la seconde. Bailly a perdu sa mise en jeu dès le premier jeu du second set mais a réagi rapidement avant de prendre les commandes (1-2). Le joueur du TC Visé a ensuite été breaké dans le septième jeu avant de finalement s'incliner 7-6 (7/5), 6-3. Bailly aurait pu être le troisième joueur belge à remporter Roland-Garros chez les juniors après Jacky Brichant (1947) et Kimmer Coppejans (2012). Debru succède à son compatriote Luca Van Assche au palmarès des Internationaux de France juniors. (Belga)