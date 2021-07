Giro Donne: Marianne Vos s'adjuge la 7e étape, sa 30e en Italie, van der Breggen toujours en rose

Marianne Vos a remporté la 7e étape du Giro Donne (2.Pro), le Tour d'Italie cycliste féminin, jeudi entre Soprazocco Di Gavardo et Puegnago Del Garda sur 109.6 km.La Néerlandaise de la formation Jumbo-Visma, 34 ans, s'adjuge sa 2e victoire d'étape dans ce Giro et la 30e dans un Tour d'Italie depuis son premier bouquet en 2007. C'est aussi le 235e succès de sa carrière. Vos a remporté le Giro a deux reprises en 2012 et 2014. "Le Giro est très spécial pour moi. Il y a toujours cette ambiance particulière", a commenté la Brabançonne qui ajoute une 4e victoire cette saison à son compteur après Gand-Wevelgem en mars et l'Amstel Gold Race en avril. "La course est très complète parce qu'il y a quelque chose pour tout le monde. C'est le numéro 2 pour moi dans ce Giro et mon nombre total de victoires d'étape est incroyable." Sur un parcours vallonné, Marianne Vos a devancé l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), 2e, et sa compatriote Anna van der Breggen (SD Worx) qui conserve la tête au classement général. La championne du monde, tenante du titre, a le maillot rose bien accroché sur les épaules possédant 2:55 sur sa coéquipière, la Sud-Africaine Ashleigh Moolman et 3:07 sur sa compatriote et coéquipière aussi Demi Vollering, 4e jeudi. Vendredi, le peloton devra parcourir 129,4 km entre San Vendemiano et Mortegliano. Le Tour d'Italie s'achève dimanche. (Belga)