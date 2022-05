Giro: Girmay est "très content" de sa deuxième place, "il y aura d'autres occasions"

Biniam Girmay figurait parmi les grands favoris vendredi à l'arrivée de la première étape du Tour d'Italie, compte tenu de la côte d'arrivée. L'Érythréen n'est pas passé très loin de la victoire. Seul Mathieu van der Poel, et dans les derniers mètres, est parvenu à le précéder sur la ligne d'arrivée. "Mais je suis très content du résultat" a expliqué le coureur de la formation Intermarché-Wanty Gobert Matériaux qui a remporté cette saison Gand-Wevelgem."Non, ce n'est pas une déception. Je suis super content avec cette 2e place. Ce n'est que la première étape. Il y aura d'autres occasions. Mathieu était juste un rien plus rapide." L'Érythréen était très reconnaissant envers ses équipiers. "Mon équipe était très forte. Ils ont très bien travaillé ensemble, ont pris leurs responsabilités pendant l'étape et m'ont amené à l'avant dans la finale. Ils ont rendu la course difficile et cela a payé. J'ai terminé deuxième, mais je ne suis pas déçu. Le Giro est encore long". (Belga)