Giro Rosa - Annemiek van Vleuten prend les commandes après sa victoire dans la 2e étape

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a fait coup double dans la deuxième étape du Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin. La championne du monde et d'Europe, membre de l'équipe Mitchelton-Scott, s'est imposée en solitaire à Arcidosso, au terme d'une étape de 124 km partie de Civitella Paganico.Julie van de Velde (Lotto Soudal) a tenté sa chance à 60 km de l'arrivée. Elle a compté une minute d'avance avant d'être reprise à une trentaine de bornes de la ligne. Van Vleuten a attaqué sur l'ascension de Seggiano, lâchant toutes ses rivales et conservant son avantage dans les derniers kilomètres vallonnés. La Néerlandaise s'est imposée avec 1:16 d'avance sur sa compatriote Anna Van Der Breggen (Boels-Dolmans) et sur la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing). Double tenante du titre, Van Vleuten prend le maillot rose à l'Italienne Elisa Longo Borghini, qui le portait après la victoire de Trek-Segafredo dans le contre-la-montre par équipes vendredi. (Belga)