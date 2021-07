Gold Cup - Le Qatar rejoint les quarts de finale

Le Qatar s'est qualifié pour les quarts de finale de la Gold Cup en battant 2-0 un Honduras diminué par les cas de Covid-19 et les blessures, mardi à Houston (Etats-Unis).Homam Amhed (25e) et Abdulaziz Hatem (90e+4) ont inscrit les deux buts permettant à l'émirat de finir à la première place du groupe D avec sept points, devant ces mêmes Honduriens, qui étaient déjà qualifiés (6 points). En quarts de finale de la compétition-reine de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) où il a été invité à participer, le Qatar affrontera le Salvador, et le Honduras défiera le Mexique. Dans le groupe C, lors du match entre les deux sélections déjà qualifiées, le Costa Rica s'est imposé 1-0 contre la Jamaïque, grâce à un but de son capitaine Bryan Ruiz (53e), terminant en tête de la poule. En quarts, les Costariciens joueront contre le Canada, tandis que les Jamaïcains croiseront les Etats-Unis. Tableau des quarts de finale: Qatar - Salvador Mexique - Honduras Costa Rica - Canada Etats-Unis - Jamaïque (Belga)

