Gold Cup - Les Etats-Unis gagnent la Gold Cup en battant le Mexique en prolongations

Les Etats-Unis ont remporté la Gold Cup, la compétition réunissant les équipes nationales de la zone CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes), en battant 1-0 le Mexique en finale, dimanche, à Las Vegas. La décision est tombée en prolongations, alors que le score était de 0-0 après 90 minutes. Miles Robinson a inscrit le seul but du match de la tête (117e).Les Américains décrochent leur septième titre dans la compétition et prennent leur revanche sur le Mexique, qui les avait battus en finale en 2019. Le Mexique détient le record avec 11 victoires finales. Le titre n'a plus échappé à l'une de ces deux équipes depuis la victoire du Canada en 2000. (Belga)