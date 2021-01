Golfe: "percée" dans les discussions sur la crise avec le Qatar

Une "percée" a été obtenue dans les discussions sur la crise opposant le Qatar à plusieurs de ses voisins et un accord y mettant fin sera signé mardi en Arabie saoudite, a annoncé lundi un responsable américain sous couvert d'anonymat."Nous avons obtenu une percée dans le différend au sein du Conseil de coopération du Golfe", a indiqué ce responsable, précisant que Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, serait présent mardi en Arabie saoudite lors du sommet des pays de la région. "Lors de la signature le 5 janvier, les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe plus l'Egypte se rassembleront pour signer un accord qui mettra fin au blocus ainsi qu'aux actions en justice du Qatar", a ajouté le responsable américain. (Belga)

