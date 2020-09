Google et ses services perturbés en divers endroits du globe

Les services de Google, dont la messagerie Gmail et YouTube, sont confrontés à des perturbations jeudi soir. Les pannes semblent se concentrer sur la côte Est des USA, en Corée du Sud, au Japon, en Malaysie et dans une moindre mesure en Australie, au Pérou, au Chili, en Argentine et sur la côte Ouest des USA, selon la cartographie du site de détection des perturbations de l'Internet, Downdetector.De très nombreux utilisateurs de par le monde ont fait part de problèmes d'utilisation dans les services de Google. Les perturbations ont été constatées par Belga par ailleurs. Le géant du Net Google, sollicité par le New York Times, n'a pas immédiatement réagi à ce sujet dans la nuit de jeudi à vendredi. (Belga)