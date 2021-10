Google ne proposera finalement pas de comptes bancaires via Google Pay

Google renonce à son projet d'ouvrir des comptes bancaires directement à partir de l'application de paiement Google Pay. L'entreprise américaine estime, après réflexion, qu'il serait préférable de se concentrer sur le soutien numérique aux banques et autres prestataires de services financiers, plutôt que de proposer elle-même ces services.Les comptes Plex spéciaux devaient initialement être proposés en Amérique du Nord. Google voulait le faire avec des partenaires comme Citigroup et la Banque de Montréal. Le service Google Pay existe depuis 2015. Le système de paiement mobile, initialement appelé Android Pay, compte aujourd'hui environ 150 millions d'utilisateurs dans une trentaine de pays. La décision de ne pas aller de l'avant avec Plex est surtout un revers pour Citigroup, qui avait présenté la collaboration avec Google comme la preuve de sa capacité à nouer des partenariats numériques avec de grandes entreprises technologiques. La banque souhaitait utiliser la technologie qu'elle a créée pour le partenariat avec Google dans le cadre d'accords avec d'autres entreprises. Elle assure vendredi respecter le choix de Google et dit se réjouir de trouver d'autres occasions de travailler ensemble. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.