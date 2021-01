Gotlib, 40e du général en véhicules légers: "Un Dakar avec beaucoup de bons souvenirs"

Pour sa 32e participation au Dakar, Charly Gotlib (Can-Am), 63 ans, avec le débutant Danny Pearl, 68 ans, a terminé à la 40e place du classement général dans la catégories des véhicules légers. "Ce Dakar était à la fois beau et difficile", a expliqué Gotlib au moment de tirer le bilan de son rallye-raid.Habitué à rouler dans la catégorie camions, Gotlib avait décidé cette année de participer au Dakar dans la catégorie des véhicules légers. L'Anversois a apporté toute son expérience au 'débutant' Danny Pearl, pour terminer à la 40e place du classement général à 61h08:34. des vainqueurs les Chiliens Francisco Lopez Contardo et Juan Pablo Latrach Vinagre. "Ce Dakar était à la fois beau et difficile", a reconnu Gotlib. "Il y avait pas mal de dunes, beaucoup de rochers et une navigation qui était même parfois très compliquée. Mais surtout, il y avait les beaux paysages. Quand on participe au Dakar pour la 32e fois, on part à l'aventure et aux paysages. C'était également agréable de partager mon expérience avec un débutant. Avec beaucoup de patience, je lui ai appris à chercher son propre rythme dans l'étape marathon ou encore comment bien prendre les dunes. En bref, c'était un Dakar avec beaucoup de bons souvenirs." (Belga)