Gouffre financier, public absent, Spirou Charleroi renonce à la prochaine Coupe d'Europe

Les dirigeants de Spirou Charleroi ont annoncé samedi que leur club ne participerait pas à la Coupe d'Europe la saison prochaine quoi qu'il arrive, soulignant que, pour eux, "l'Europe était un gouffre financier".La Pro Basketball League a annoncé samedi l'arrêt du championnat et que le classement actuel déterminait le champion de Belgique, à savoir Ostende pour la neuvième fois de suite, et les places européennes pour la saison prochaine. "Avec la transparence qui est la nôtre, nous avons maintes fois souligné que l'Europe était un gouffre financier", ont justifié les dirigeants carolos. "Des primes ridicules, des déplacements couteux, un public absent en semaine, aucun aménagement d'horaires pour les clubs engagés, etc... Cette Coupe d'Europe ne nous intéresse plus, on s'en retire donc pour le moment. Mais n'y voyez pas de résignation, que du contraire. Le club a posé des valeurs fortes qu'il s'efforce de suivre. La mentalité affichée sur et en dehors du terrain cette saison en est la meilleure preuve. Nous continuerons de travailler dans ce sens, peu importent les contraintes rencontrées." Si Spirou Charleroi, finaliste de la Coupe de Belgique battu par Anvers, ne sera donc pas en Europe la saison prochaine, Ostende, en tant que champion, est qualifié pour la Ligue des Champions, Mons-Hainaut, deuxième, participera aux qualifications pour la Ligue des Champions et Anvers, troisième du championnat, ira en FIBA Europe Cup. (Belga)