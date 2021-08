GP de Hongrie: première victoire pour le Français Ocon, Hamilton (3e) reprend la tête à Verstappen

Le Français Esteban Ocon (Alpine), 24 ans, a remporté le 11e rendez-vous de la saison de Formule 1 dimanche au Grand Prix de Hongrie sur le circuit de l'Hungaroging, signant la première victoire de sa carrière.L'Allemand Sebastien Vettel (Aston Martin) a pris la 2e place devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 3e qui reprend la tête du classement mondial des pilotes au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), seulement dixième, qui a réalisé la très mauvaise opération du week-end. A l'issue d'un Grand Prix mouvementé au départ, Verstappen n'engrange qu'un seul point alors que Lewis Hamilton, parti dernier lors du second départ, a effectué une chevauchée fantastique pour finir sur le podium. Le Grand Prix a été marqué en effet par un carambolage au départ dès le premier virage qui a coûté l'abandon au Finlandais Valtteri Botas (Mercedes), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), et le Britannique Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Mercedes), en pole position, a échappé à l'accident, Verstappen, par contre, a été violemment percuté sur son flanc droit, même s'il a pu repartir. Le deuxième départ, que presque toutes les voitures ont pris des stands, a vu Lewis Hamilton se retrouver en dernière position. La remontée fantastique du Britannique, sept fois champion du monde, lui a permis d'aller chercher une 3e place et de reprendre la tête au championnat du monde. Lewis Hamilton (192 pts), qui possédait 8 points de retard sur Verstappen, en possède désormais 6 sur le Néerlandais (186 pts). Le prochain rendez-vous est fixé au 29 août au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. (Belga)