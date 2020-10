GP des Flandres: Victoire du Slovène Tim Gajser, Van Hoorebeek 7e et Van Doninck 8e et Desalle 12e

Deuxième de la première manche puis vainqueur de la seconde, le Slovène Tim Gajser (Honda) a remporté, dimanche à Lommel, le Grand Prix des Flandres de motocross dans la catégorie-reine MXGP.Le champion du monde en titre a obtenu 47 points et devancé le Français Gautier Paulin (Yamaha) qui s'était montré le meilleur dans la manche initiale, qui a obtenu 41 points après sa 5e place dans la 2e course. L'Espagnol Jorge Prado (KTM), respectivement 3e et 4e, complète le podium final (38 pts). Jeremy Van Hoorebeek (Honda) a terminé 7e (5e et 10e), Brent Van Doninck (Husqvarna) 8e (10e et 8e), Clément Desalle (Kawasaki) 12e (11e et 13e) et Heikki Geens (KTM) 28e (25e et 27e). Au classement du championnat du monde, Gajser creuse l'écart après ce 13e des 18 rendez-vous. Il compte désormais 488 points pour 440 à l'Italien Antonio Cairoli (KTM), seulement 9e dimanche. Prado est 3e avec 429 points ex aequo avec le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), classé 4e. Desalle pointe au 8e rang (312), Van Hoorebeek au 11e (248) et Van Doninck au 29e (29 pts). Lommel accueille le GP du Limbourg mercredi et le GP de Lommel dimanche, 14e et 15e manches du calendrier. (Belga)