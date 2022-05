GP Eco-Struct - Victoire de Charlotte Kool

Charlotte Kool (DSM) a remporté samedi la 3e édition du GP Eco-Struct (WE 1.1) disputée sur 136,4 km à Schellebelle. La Néerlandaise de 23 ans s'est imposée devant l'Italienne Rachele Barbieri et sa compatriote Lorena Wiebes, lauréate des deux premières éditions.Classement: 1. Charlotte Kool (Ned / Team DSM), les 136,4 km en 3h21:59 2. Rachele Barbieri (Ita) m.t. 3. Lorena Wiebes (P-B) 4. Ilaria Sanguineti (Ita) à 0:01; 5. Maike van der Duin (P-B); 6. Pfeiffer Georgi (G-B) 0:04; 7. Nora Tveit (Nor); 8. Anne van Rooijen (P-B); 9. Eleonora Gasparrini (Ita); 10. Eline van Rooijen (P-B); 11. Agnieszka Skalniak (Pol); 12. Céline van Houtum (P-B); 13. Sylvie Swinkels (P-B); 14. Julie Stockman; 15. Laura Vainionpaa (Fin); 16. Sharon Dommanschet (P-B); 17. Michelle Andres (Sui); 18. Clara Lundmark (Suè) 0:09; 19. Georgia Danford (N-Z); 20. Nina Berton (Lux); 21. Katrijn De Clercq; 22. Julie Hendrickx; 23. Lente Boskamp (P-B); 24. Marthe Truyen; 25. Lisa van Helvoirt (P-B); 26. Claudia Jongerius (P-B); 27. Minke Bakker (P-B); 28. Antonia Gröndahl (Fin); 29. Jesse Vandenbulcke; 30. Sterre Vervloet (Belga)

