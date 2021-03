GP Industria & Artigianato - Vansevenant décroche sa première victoire pro

Mauri Vansevenant est le premier Belge à remporter le GP Industria & Artigianato, l'ex-Circuit de Larciano, depuis Roger De Vlaeminck en 1975.Dimanche, Vansevenant a été le seul à répondre à une attaque de Nairo Quintana dans la dernière montée du San Baronto. Juste avant le sommet Bauke Mollema et Mikel Landa se sont joints à eux tout comme Ide Schelling juste avant le dernier kilomètre. Dans le sprint, Vansevenant a tenté sa chance aux 200 mètres. "Je n'ai pas été surpris par le fait que les grosses attaques se sont succédées sur la montée finale', a assuré Vansevenant. "J'étais prêt et je me sentais assez bien pour suivre. A la fin, nous nous sommes retrouvés dans un bon groupe avec un vainqueur de grands tours et un lauréat d'un Monument. Se retrouver en pareille compagnie, cela donne confiance et j'ai assuré ma part de travail." "La collaboration était bonne et dans le dernier kilomètre, je savais que je pouvais compter sur mon sprint, ce que je fais habituellement après une course difficile. Cela a bien tourné, l'équipe a également cru en moi toute la journée et cela m'a donné la chair de poule. Je suis si heureux d'avoir pu parachever le travail pour eux et de remporter ma première victoire professionnelle." (Belga)