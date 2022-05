GP Marcel Kint - Arnaud De Lie remercie ses coéquipiers: "C'est une victoire de toute l'équipe"

Arnaud De Lie a remporté dimanche sa quatrième victoire de la saison au GP Marcel Kint, après ses succès au Trofeo Playa de Palma, au GP Jean-Pierre Monseré et à la Volta Limburg Classic. Le coureur de Lotto Soudal a été parfaitement lancé par son coéquipier Reinardt Jense van Rensburg dans la dernière ligne droite et a laissé tout le monde dans son sillage. Il avait été au repos forcé au début du mois après une lourde chute aux Quatre Jours de Dunkerque."Cette victoire est gratifiante. Il y a eu quelques critiques sur mon lead-out ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça bizarre", a avoué De Lie. "Aujourd'hui, nous avons prouvé que tout va bien. Toute l'équipe a fait un excellent travail aujourd'hui. C'est Reinardt Jense van Rensburg qui m'a lancé en dernier, et comment! Ce n'est pas ma victoire, mais une victoire pour toute l'équipe." "En fait, je n'ai vraiment eu à sprinter que sur les 200 derniers mètres. Je n'étais pas du tout en difficulté parce que mes coéquipiers m'ont protégé du vent toute la journée. Avec cette victoire, je renforce ma position de leader de l'Exterioo Cycling Cup. Peut-être dois-je faire de ce classement un objectif. Ma position de leader m'a motivé aujourd'hui à bien faire, et je l'ai fait. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'aurais pas pu gagner sans le travail de mes coéquipiers", a conclu Arnaud De Lie. (Belga)