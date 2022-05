GP Marcel Kint - Le résultat

Le résultat du GP Marcel Kint couru dimanche:1. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) les 199 km en 4h38:49 2. Luca Mozzato (Ita) m.t. 3. Gerben Thijssen 4. Christopher Lawless (G-B); 5. Piet Allegaert; 6. Pierre Barbier (Fra); 7. Lionel Taminiaux; 8. Sep Vanmarcke; 9. Niccolo Bonifazio (Ita); 10. Axel Zingle (Fra); 11. Maxime De Poorter; 12. Clément Russo (Fra); 13. Timothy Dupont; 14. Joren Bloem (P-B); 15. Daniel Mc Lay (G-B); 16. Tord Gudmestad (Nor); 17. Milan Menten; 18. Guillaume Boivin (Can); 19. Sasha Weemaes; 20. Victor Campenaerts; 21. Roel van Sintmaartensdijk (P-B); 22. Cedric Beullens; 23. Maurice Ballerstedt (All); 24. Aaron Gate (N-Z); 25. Reinardt Janse Van Rensburg (AfS); 26. Christophe Noppe; 27. Michiel Stockman à 0:04; 28. Stijn Siemons; 29. Jasper Haest (P-B); 30. Jon Knolle (All); 31. Dries Van Gestel; 32. Lennert Teugels; 33. Tom Bohli (Sui); 34. Luke Mudgway (N-Z); 35. Gianni Marchand; 36. Jelle Wallays 0:08; 37. Jens Debusschere; 38. Jordi Warlop 0:10; 39. Syver Waersted (Nor) 0:11; 40. Fredrik Dversnes (Nor) 0:13; 41. Brent Van Moer; 42. Max Kroonen (P-B); 43. Boy van Poppel (P-B); 44. Dorian De Maeght; 45. Miguel Heidemann (All); 46. Baptiste Planckaert 0:17; 47. Ludovic Robeet 0:18; 48. Laurenz Rex; 49. Dimitri Claeys; 50. Benjamin Declercq; 51. Ayco Bastiaens; ? ; 54. Julien Vermote 0:24; 61. Kenneth Van Rooy 1:21; 65. Maarten Verheyen 3:29; 66. Tuur Dens; 67. Enrico Dhaeye; 72. Matthew Van Schoor; 74. Kasper Saver; 76. Kobe Vanoverschelde; 79. Stefano Museeuw; 84. Kenneth Vanbilsen; 85. Simon Dehairs; 87. Kevin Van Melsen; 91. Torsten Demeyere; 95. Tom Paquot; 98. Elias Van Breussegem; 100. Sander De Pestel 3:41. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.