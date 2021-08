Grâce à son triplé, Casper Ruud grimpe encore de deux places au ranking, Goffin 20e

Si le top 10 mondial n'a pas bougé d'un iota, Casper Ruud a lui encore grimpé de deux positions, pour se retrouver 12e au classement ATP publié lundi. Le Norvégien a triomphé dimanche à Kitzbühel, remportant son 3e titre de rang après avoir déjà enlevé les rendez-vous de Bastad et Gstaad. Le droitier d'Oslo, 22 ans, occupe le meilleur classement de sa carrière.Le tournoi olympique tokyoïte, qui a vu l'Allemand Alexander Zverev parer ses raquettes d'or, n'offrait aucun point ATP. Le sommet de la hiérarchie reste donc inchangée avec, dans l'ordre, le Serbe Novak Djokovic, le Russe Daniil Medvedev, l'Espagnol Rafael Nadal, le Grec Stefanos Tsitsipas et Zverev. Le Suisse Roger Federer est 9e alors que David Goffin a conservé sa 20e place. L'Américain John Isner, lauréat dimanche du tournoi d'Atlanta pour la sixième fois de sa carrière, a grimpé de cinq rangs pour se retrouver 30e. L'Espagnol Pedro Martinez (ATP 76) et l'Américain Brandon Nakashima (ATP 89), respectivement finalistes à Kitzbühel et Atlanta, ont réalisé les performances de la semaine avec des progressions de 21 et 26 places. Côté belge, Zizou Bergs reste in extremis dans le top 200 mais a perdu trois places (ATP 199) alors que Kimmer Coppejans a conservé sa 212e place. Suivent Ruben Bemelmans (ATP 224/+3) et Michael Geerts (ATP 317/-1). (Belga)