Gran Camino - Victoire finale d'Alejandro Valverde, le chrono pour Mark Padun

Alejandro Valverde (Movistar) a remporté la première édition du Gran Camino (2.1), une course à étapes de quatre jours disputée de jeudi à dimanche en Galice, dans le nord de l'Espagne.L'épreuve se terminait dimanche par un contre-la-montre de 15,8 km autour de Sarria. C'est l'Ukrainien Mark Padun (EF Education-Easy Post) qui s'est montré le plus rapide, signant un chrono de 20:19. Il a devancé de 5 secondes Jesus Herrada (Cofidis) et de 10 secondes Alejandro Valverde. Le vétéran espagnol, 41 ans, en a profité pour ravir la première place du classement général au Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech), 10e du chrono à 27 secondes du vainqueur. Au général, Valverde, vainqueur de la 3e étape samedi à Luintra et 2e à 10 secondes de Woods avant le contre-la-montre, termine avec 7 secondes d'avance sur le Canadien. Mark Padun, 3e à 1:49, monte sur la 3e marche du podium. Alejandro Valverde, qui dispute sa dernière saison dans le peloton, a décroché dimanche la 133e victoire de sa carrière, une carrière entamée en 2002 au sein de l'équipe Kelme. (Belga)