Grand Chelem de Düsseldorf - Gabriella Willems, en argent: "j'ai eu une chance de battre une Japonaise en finale"

Gabriella Willems a décroché la médaille d'argent en moins de 70kg à Düsseldorf pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem de judo, samedi en Allemagne. Battue seulement par la Japonaise Chizuru Arai, 8e mondiale et double championne du monde en 2017 et 2018, au Golden Score, la Liégeoise de 22 ans, était un peu déçue estimant avoir eu l'occasion d'aller chercher l'or.Gabriella Willems, 29e mondiale, sait qu'elle a devant elle encore une grosse marge de progression, mais elle espérait pourtant bien déjà récolter les fruits de son travail en s'imposant à Düsseldorf. "C'est en battant la Sud-Coréenne en demi-finales que j'ai vraiment pensé à l'or", a confié Gabriella Willems. "Je sais que j'ai encore pas mal d'années devant moi pour m'améliorer, mais j'ai eu une chance aujourd'hui de battre une Japonaise pour gagner. Déjà à Paris il y a deux semaines, j'ai laissé entrevoir de belles choses et je crois que cela m'a donné confiance. L'an dernier a été une année très difficile pour moi", a raconté encore la triple championne de Belgique qui a fait ses débuts chez les seniors en 2018. "J'avais fait alors de beaux résultats et je pensais poursuivre l'an dernier, mais cela n'a pas été le cas. Je remercie vraiment la fédération et Cédric Taeymans d'avoir gardé leur confiance. C'est grâce à eux aussi que je suis ici sur le podium." Un podium qui rapporte 700 points à Gabriella Willems pour le classement olympique, mais la Belge ne veut pas se braquer sur les JO de Tokyo. "J'y ai peut-être trop pensé déjà l'année dernière, je ne veux pas commettre deux fois la même erreur. Ce n'est que le classement de mai qui sera pris en compte pour les Jeux Olympiques. D'ici là, je vais prendre les tournois les uns après les autres. Et il y en a encore beaucoup ces prochains mois." Gabriella Willems occupe pour l'heure la 28e place du classement olympique en -70kg. (Belga)