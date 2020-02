Grand Chelem de Paris: Matthias Casse en finale chez les moins de 81 kg

Matthias Casse est assuré de rentrer de Paris avec une médaille autour du cou. Il s'est en effet qualifié pour la finale en catégorie des -81 kg dimanche au Grand Chelem de judo de Paris. Le vice-champion du monde, 2e mondial de sa catégorie, a battu sur ippon en demi-finales le Portugais Anri Egutidze (IJF 16). Son adversaire en finale sera l'Ouzbek Sharofiddin Boltaboev (IJF 18), tombeur en demi-finales du Japonais Sotaro Fujiwara (IJF 6) et du numéro 1 mondial israélien Sagi Muki, champion du monde en titre, en quarts.Casse, vainqueur du Masters 2019, va décrocher sa 4e médaille en Grand Chelem, après l'argent à Abu Dhabi en 2018 et le bronze en 2019 à Bakou et Düsseldorf. Il n'avait jamais fait mieux qu'une 7e place à Paris. Sami Chouchi devait aussi combattre en -81 kg à Paris-Bercy mais le Bruxellois a dû renoncer en raison d'une blessure à l'épaule. Chez les dames, Gabriella Willems et Roxane Taeymans étaient engagées en -70 kg dimanche. Gabriella Willems (IJF 29) a remporté ses deux premiers combats avant de s'incliner en 8e de finale face à la 2e mondiale, la Britannique Sally Conway, médaille de bronze des JO de Rio en 2016. Dispensée de 1er tour, Roxane Taeymans (IJF 30) a de son côté perdu son premier duel face à la Française Margaux Pinot (IJF 5), médaille de bronze des Mondiaux 2019. Samedi, Charline Van Snick (-52 kg), Anne-Sophie Jura (-48 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) et Dirk Van Tichelt (-73 kg) avaient tous été éliminés dès leur premier combat. (Belga)