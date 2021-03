Grand Chelem de Tachkent - Premier sacre en Grand Chelem pour Toma Nikiforov: "Ça fait du bien après tant de galères"

Dimanche à Tachkent, Toma Nikiforov a ajouté une ligne à un palmarès qui devient presque aussi imposant que sa stature. Le Schaerbeekois a décroché la médaille d'or des moins de 100 kg à Tachkent, remportant un Grand Chelem de judo pour la première fois de sa carrière. "Après tant de galères, de blessures, d'opérations et la période du coronavirus, c'est très bien", a-t-il déclaré à l'agence BELGA."Je suis vraiment très content de cette médaille, c'est la plus belle. C'est aussi mon premier titre Grand Chelem. Après tant de galères, de blessures, d'opérations et la période du coronavirus, c'est très bien", a déclaré Nikiforov, ravi d'avoir pu faire taire ceux qui "l'avaient déjà enterré". Champion d'Europe 2018, le Belge avait déjà échoué à deux reprises en finale en Grand Chelem, à Ekaterinbourg (2018) et Abou Dhabi (2017). Dimanche, il a su rester concentré pour s'imposer. "Je me suis bien senti toute la journée. Dans ma tête, un seul mot tournait : la victoire. Je suis resté concentré du début à la fin. Pourtant, j'aurais pu perdre ma concentration lors de certains passages." En effet, le 40e mondial a vécu une demi-finale compliquée contre l'Ouzbek Muzaffarbek Turoboyev (IJF 146), porté par les spectateurs. "Je prends un waza-ari puis je me fait insulter par le public. C'est presque parti en bagarre mais tout est bien qui finit bien", a expliqué le judoka de 28 ans. En finale, Nikiforov a battu un ami, le Bulgare Boris Georgiev (IJF 77), grâce à deux waza-ari. "Je le connais depuis très longtemps, c'était bizarre de combattre contre un ami", a ajouté le Belge d'origine bulgare. Grâce à cette victoire, Nikiforov devrait effectuer un bond en avant au classement olympique, où il figurait au 40e rang avant sa compétition. Il lui faut figurer dans le top 18 de sa catégorie (avec la limite d'un athlète maximum par pays) pour être assuré de disputer les JO de Tokyo cet été. "C'est un bon coup de boost pour les JO de Tokyo car ça rapporte beaucoup de points et enlève une petite pression", a-t-il avoué. Nikiforov partira dans trois jours en Géorgie pour y effectuer un stage de dix jours. Si son état physique le permet, il y disputera une compétition. Il regagnera ensuite directement la Turquie, où une autre compétition figure à son programme. (Belga)