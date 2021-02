Grand Chelem de Tel-Aviv: Tomi Nikiforov battu au 3e tour

Toma Nikiforov, 43e mondial en moins de 100 kg, a dû s'incliner au 3e tour du Grand Chelem de judo de Tel-Aviv, samedi en Israël. Seconde belge sur les tatamis lors de cette dernière journée de compétition, Sophie Berger (IJF 41) a été battue d'entrée par la troisième mondiale en moins de 78 kg.Le Schaerbeekois, récemment devenu papa, a débuté par une victoire sur ippon (clé de bas) contre LA Smith III (IJF 41) alors qu'il était mené d'un waza-ari par l'Américain de 26 ans, qu'il défiait pour la première fois. Au deuxième tour, un gros morceau attendait le champion d'Europe 2018 avec l'Azerbaïdjanais Zelym Kotsoiev (IJF 10). Une nouvelle fois mené d'un waza-ari, Nikiforov a égalisé à 42 secondes du terme. Malheureusement, le Belge a encaissé un second waza-ari quelques secondes après, synonyme d'ippon et de défaite. Cette élimination constitue une mauvaise opération comptable pour Nikiforov en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Freiné par une blessure à l'épaule en 2019, il pointe au 43e rang du classement olympique, insuffisant que pour actuellement revendiquer un ticket pour le Japon. Chez les dames, Sophie Berger, 41e mondiale en moins de 78 kg, a hérité d'un tirage très compliqué au premier tour avec la Française Fanny-Estelle Posvite (IJF 3). La Belge de 24 ans a été battue après 41 secondes sur un ippon. Vendredi, Matthias Casse (-81 kg) et Gabriella Willems (-70 kg) se sont inclinés dans leur combat pour le bronze. Toujours en moins de 81 kg, Sami Chouchi a été battu au 3e tour alors que Roxane Taemans (-70 kg) a vu son tournoi se ponctuer après un seul combat. Jeudi, Charline Van Snick (-48 kg) a dû abandonner avant son combat pour la médaille de bronze à cause d'une blessure. Dans la même catégorie, Anne Sophie Jura et Ellen Salens (IJF 56) se sont inclinées au premier tour, comme Amber Ryheul en moins de 52 kg. Médaillé de bronze des deux derniers Championnats d'Europe, Jorre Verstraeten a été surpris d'entrée en moins de 60 kg. Kenneth van Gansbeke (IJF 44) a lui gagné un combat en moins de 66 kg avant d'être éliminé. (Belga)