Grand Prix de Wallonie - Tosh Van Der Sande s'est classé 3e à Namur: "Pas de mondial, je l'accepte"

Tosh Van Der Sande s'est classé 3e du Grand Prix de Wallonie mercredi à la Citadelle de Namur, après avoir lancé le sprint. "Je suis content de mon résultat à Namur", a indiqué le coureur de Lotto Soudal."La journée n'a pas été facile, à cause du vent et de la pluie. Mais ma 3e place est satisfaisante. Je pense que le parcours revu, avec un circuit local et une autre approche de la Citadelle, est plus propice à un sprint d'une vingtaine ou d'une trentaine d'hommes. Dans le passé, la montée via les pavés, par l'autre versant de la Citadelle, offrait une finale différente." Revenant sur son absence dans la sélection pour le championnat du monde, Van Der Sande a indiqué qu'il acceptait la décision. "Je n'ai pas été sélectionné pour le mondial, j'étais fort, comme les autres, mais c'est comme ça, je l'accepte. Je disputerai le GP Impanis, qui est aussi tracé sur les routes du championnat du monde. Je disputerai aussi Paris-Roubaix. Je ne serai donc pas au mondial mais ce n'est pas une déception, je pense qu'une vingtaine de coureurs auraient pu y aller. Philippe Gilbert et moi aurions pu y être pour Lotto, en tant qu'équipe belge. Mais les choses sont comme elles sont. L'an prochain, je rejoindrai Wout Van Aert et j'y pense déjà." (Belga)