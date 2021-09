Grand Prix de Wallonie - Warren Barguil, 2e à Namur: "Une course qui me correspond bien"

Warren Barguil s'est classé 2e du sprint du Grand Prix de Wallonie derrière Christophe Laporte. "J'aime beaucoup le Grand Prix de Wallonie, c'est une course qui me correspond bien", a expliqué Warren Barguil après la course"Je suis revenu dans les bonnes places juste au pied de la montée de la Citadelle. Ce fut un sprint long, comme je les aime. Mais j'ai terminé 2e, comme au Tour du Limousin où je me suis aussi classé 2e d'une étape. J'y ai certes gagné le classement général mais je n'ai pas levé les bras, c'est dommage. J'ai essayé de sortir mais sans succès car c'était trop loin de l'arrivée. Je savais que, si Christophe Laporte passait les bosses et arrivait pour le sprint, il aurait de grandes chances de gagner." (Belga)