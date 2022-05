Grand Prix du Morbihan: Victoire pour Julien Simon , Amaury Capiot prend la 4e place

Julien Simon (TotalEnergies) a remporté la 32e édition du Grand Prix du Morbihan (1.1) après 185,4 km de course autour de Grand-Champ samedi en France.Simon, 36 ans, s'est montré le plus rapide dans un sprint massif devant le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert) et le Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ). Premier Belge à l'arrivée, Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) échoue à la 4e place. Le Français décroché le 11e succès de sa carrière, le premier depuis 2019 et sa victoire sur le Tour du Finistère Julien Simon succède à Arne Marit qui s'était imposé en 2021. (Belga)