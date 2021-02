Grande affluence dans le centre-ville de Liège

Une grande affluence dans les rues commerçantes du centre-ville des Liège a été observée samedi après-midi par l'agence Belga.Des promeneurs ont pris d'assaut les rues commerçantes du centre-ville liégeois samedi après-midi. De longues files devant quelques magasins de vêtements ont notamment été constatées place de la Cathédrale. Les magasins situés dans le quartier du Carré, du passage Lemonnier, de la rue Pont d'Avroy et de la rue de la Cathédrale ont aussi été fort fréquentés. Le week-end ensoleillé pourrait être la cause de cette affluence. Cet afflux s'explique également par l'action "Still standing for culture", qui se tenait samedi à Liège et dans l'ensemble du pays, en soutien au secteur culturel. Vers 17h30 samedi, les rues du cœur historique liégeois commençaient à se vider. (Belga)

