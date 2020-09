Grande collecte de vieux appareils électroménagers jusqu'au 31 octobre

Les Belges sont invités à participer à la "Big Collecte" d'appareils électroménagers, organisée dès lundi et jusqu'au 31 octobre par Krëfel, Recupel, Recoll, Renewi et Bebat. L'action a pour objectif de donner une seconde vie aux vieux électros et de sensibiliser à une consommation plus responsable.Chaque Belge conserve chez lui en moyenne 10 appareils électroménagers inutilisés, souligne Recupel. En outre, "certains contiennent aussi des matériaux polluants qui demandent une attention particulière lorsqu'ils arrivent en fin de vie". Par exemple, les batteries de smartphones constituent l'une des sources d'accumulation dans l'environnement de certains métaux lourds et d'autres produits chimiques. Les frigos renferment des liquides de refroidissement et des gaz d'expansion nocifs, qui s'attaquent à la couche d'ozone en cas de démantèlement inapproprié. C'est pourquoi du 28 septembre au 30 octobre, les Belges sont invités à déposer chez Krëfel les appareils électroménagers et multimédia qu'ils n'utilisent plus. En plus du recyclage, la chaîne de magasins s'engage avec la commune de Zemst et l'association Graine de vie à planter un arbre en Belgique ou en Afrique tous les 40kg d'appareils récupérés, indique-t-elle lundi. "Les appareils électro ne sont pas des déchets. Ils contiennent les matières premières de demain. Il est indispensable de mettre l'accent sur la récupération des matières premières dans nos appareils (...) pour préserver le climat et la société", ajoute Saar Bentein, porte-parole de Recupel. L'an dernier, l'organisation chargée de la collecte et du recyclage d'appareils électriques et électroniques a récolté 122.548 tonnes d'appareils électro et de lampes en Belgique. (Belga)