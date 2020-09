Grèce : un incendie dans le camp de migrants sur l'île de Samos "sous contrôle"

Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans le centre d'accueil et d'identification des demandeurs d'asile sur l'île grecque de Samos mais il est désormais "sous contrôle", a-t-on appris auprès d'une source policière et pompiers."Le feu est sous contrôle mais deux ou trois conteneurs (où logent des réfugiés, ndlr) ont été détruits sans faire de blessés", a expliqué une source policière. D'après le bureau de presse des pompiers, "trois conteneurs ont été évacués par précaution quand le feu s'est déclaré". "Les pompiers sont sur place, il n'y a pas de risques que le feu se répande", a dit à l'AFP une responsable du service de presse des pompiers. Ce sinistre, qui s'est déclaré dimanche vers 20h30 heure locale (19h30 HB), intervient dix jours après les deux incendies gigantesques qui avaient ravagé le grand camp de Moria sur l'île de Lesbos, connu pour sa surpopulation et les conditions de vie sordides. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.