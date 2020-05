Greenpeace mène des actions de solidarité devant les hôpitaux

L'organisation Greenpeace mène une action lundi matin à l'hôpital Saint-Luc (AZ Sint-Lucas) à Gand. L'association y affiche le message "Stay Strong" en grandes lettres, pour encourager le personnel soignant et mettre en garde contre le risque de nouvelles infections avec l'assouplissement du confinement. Une autre action suivra lundi après-midi à Liège."Avec l'assouplissement des mesures contre le coronavirus, nous voulons rappeler que la crise pour les travailleurs de la santé n'est pas encore terminée", déclare Greenpeace. "Il est clair que nous n'en resterons pas à cette seule crise sanitaire. D'autres suivront", affirme le porte-parole de l'association Joeri Thijs. En plus de la solidarité mutuelle, Greenpeace demande le soutien du gouvernement pour développer des mesures structurelles afin de mieux financer les soins de santé et le personnel du secteur. "Il est important de continuer à manifester notre solidarité envers le personnel infirmier et l'ensemble du secteur des soins de santé", plaide Joeri Thijs. Les lettres jaunes seront affichées à l'entrée de deux hôpitaux belges: l'hôpital Saint-Luc à Gand et le CHR de la Citadelle à Liège. (Belga)